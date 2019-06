So leicht bekleidet sieht man Sophie Turner (23) eher selten! Klar, wenn die Schauspielerin über den roten Teppich flaniert, trägt sie meistens wunderschöne Abendroben, die teilweise auch sehr sexy sind. Doch privat setzt die Frau von Joe Jonas (29) eigentlich eher auf einen lässigen Look – mit Jeans und T-Shirt. Bei einem Ausflug in Paris präsentierte sich die Blondine nun mit einem deutlich freizügigeren Style: In einem knappen Jumpsuit setzte sie ihre langen Beine in Szene.

Ganz schön heiß! Paparazzi lichteten Sophie in einem kurzen Einteiler mit Karomuster ab. Der Overall war sehr eng geschnitten und betonte dadurch die schlanke Silhouette der Game of Thrones-Darstellerin – absoluter Blickfang waren aber ihre langen Beine, die in diesem sommerlichen Outfit perfekt zur Geltung kamen. Dazu kombinierte die Hollywood-Beauty ein paar hellblaue Sandalen und strahlte bis über beide Ohren. Ob das etwas mit dem aktuellen Gerücht zu tun haben könnte, wonach ihre groß geplante Hochzeit kurz bevorstehen soll?

Sophie und ihr Mann Joe gaben sich bereits im Mai in Las Vegas das Jawort. Doch schon damals kündigten sie an, dass sie noch eine zweite Hochzeitsfeier für den Sommer planen – angeblich in Frankreich. Seit wenigen Tagen turteln die beiden nun schon in Paris und die Fans hoffen, dass sie ihre Liebe dort noch einmal besiegeln werden.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Juni 2019

Neil Warner/MEGA Sophie Turner und Joe Jonas

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas in Paris

