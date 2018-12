Endlich sind erste Infos zur Hochzeit von Joe Jonas (29) und Sophie Turner (22) in die Öffentlichkeit gesickert! Die Turteltauben gehen seit knapp zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Bereits ein Jahr nach ihrem Kennenlernen verlobten sich die beiden und leben seitdem auch öffentlich ihre Beziehung aus. Die Planung rund um die anstehende Heiratszeremonie halten sie jedoch geheim – ein Detail ist jetzt trotzdem bekannt geworden!

Wie US Weekly berichtet, stehe nicht nur der Ort, sondern auch der Zeitraum ihrer Trauung fest! Der Lifestyle-Coach Mike Bayer sei zur Party geladen und habe die Einladung in seiner Instagram-Story gepostet, wenig später jedoch wieder gelöscht. In Holz sei in goldener Schrift eingraviert gewesen: "Sophia und Joe 2019 Frankreich." Ob die TV-Beauty und der Musiker wohl Paris, die Stadt der Liebe, für ihren großen Tag ausgesucht haben? Schließlich lieben sie die französische Hauptstadt und verbrachten erst vor Kurzem einen verkuschelten Urlaub dort.

Inspirationen für ihr Liebesfest konnten sich die Bald-Eheleute sicher bei der Hochzeitszeremonie von Joes jüngerem Bruder Nick Jonas (26) holen. Der ist seit dem 1. Dezember mit Priyanka Chopra (36) verheiratet. Die beiden gaben sich in der indischen Heimat der Braut in traditionellen Gewändern das Jawort. Am Samstag wurde die christliche Trauung zelebriert, am Sonntag soll die hinduistische folgen.

Splash News Sophie Turner und Joe Jonas

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas bei der Paris Fashion Week 2018

Instagram / nickjonas Priyanka Chopra und Nick Jonas in Mumbai

