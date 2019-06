Tereza Kačerová kann endlich wieder lächeln! Nach dem Tod von Star-DJ Avicii (✝28) hatte seine Lebensgefährtin ihre tiefe Trauer mit den Fans geteilt: Mit bewegenden Videos, Fotos und Texten hatte das Model immer wieder an ihre verstorbene Liebe erinnert. Noch zum ersten Todestag des Schweden veröffentlichte die junge Frau einen rührenden Post. Doch nun überrascht die Blondine ihre Follower mit einer freudigen Nachricht: Tereza ist wieder verliebt!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 26-Jährige Anfang der Woche einen Schnappschuss, der wohl für sich spricht: Super-happy posiert Tereza mit einem jungen Mann und leckt ihm scherzhaft die Wange ab. Zu dem Foto schrieb sie zudem einen langen Text, der ihre Gefühle erklärt: "Als mein Herz vergangenes Jahr gebrochen wurde, verlor ich die Kontrolle. Ich habe beschlossen, mit dem Thema abzuschließen. Der beste Weg, mein Herz vor Schmerz zu schützen, war so zu tun, als hätte ich keins. Dann habe ich jemanden getroffen!" Sie sei jedoch zunächst nicht in der Lage gewesen, eine gesunde Beziehung zu führen und habe versucht, die Romanze zu sabotieren. "Aber dann habe ich begonnen, etwas für ihn zu fühlen", schilderte Terezea. Sie habe daraufhin die Hilfe eines Life-Coachs gesucht und sich hypnotisieren lassen, um ihrer neuen Liebe vertrauen zu können – mit Erfolg. "Also, das sind wir. Unfassbar verliebt. Verletzlich. Glücklich!", fasste sie ihre Situation zusammen.

Bei Terezas neuem Freund handelt es sich wie schon bei Avicii erneut um einen skandinavischen DJ: Morten Breum ist ein dänischer Musikproduzent, der wie die Influencerin in Los Angeles lebt. Auch optisch ähneln sich die Männer durchaus.

