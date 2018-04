Genau vor einer Woche schied Star-DJ Avicii (✝28) aus dem Leben. Diese Nachricht versetzte Fans auf der ganzen Welt in eine Schockstarre und löste eine Welle der Anteilnahme aus. Nach dem traurigen Statement seiner Familie meldet sich auch das Model Tereza Kačerová. Sie war die langjährige Freundin des Schweden und äußerte sich nun zum ersten Mal zu Wort: Tereza kann diesen Verlust nur schmerzlich ertragen!

"Ich habe die letzten Tage darauf gewartet aufzuwachen, dass mir jemand sagt, dass das nur ein dummer Scherz ist, eine furchtbare Verwechslung", begann die Tschechin ihren emotionalen Brief auf Instagram. Die Tage nach dem Tod des Musikers waren wohl die schlimmsten. So sei die Mutter eines Sohnes bei jeder Todesnachricht über ihren geliebten Freund wie gelähmt gewesen. "Es hat einfach keinen Sinn ergeben.[...] Also habe ich immer weggeschaut, und wenn ich sie mir (die Artikel, Anm. d. Redaktion) wieder angesehen habe, waren sie immer noch da – fremd und verwirrend", schrieb Tereza weiter.

Erst vor wenigen Tagen fand die Familie von Tim Berglinger, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen hieß, in einem zweiten Statement rührende Worte: "Tim, du wirst für immer geliebt und unglaublich vermisst werden. Der Mensch, der du warst und deine Musik werden deine Erinnerung am Leben erhalten. Wir lieben dich, deine Familie."

Kevin Winter/Getty Images Avicii bei den American Music Awards 2013

Instagram / terezakacerova Avicii mit Freundin Tereza Kačerová und ihrem Sohn Luka

Michael Kovac/Getty Images for Volvo Cars of North America Avicii bei einem Event in Kalifornien, 2015

