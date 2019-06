Daniela Katzenberger (32) verzückt ihre Fans! Die Kultblondine war 2009 zum ersten Mal auf dem Radar der Öffentlichkeit aufgetaucht, als sie von der Sendung Auf und davon – Mein Auslandstagebuch auf ihrer Reise in die USA begleitet wurde. In der Zwischenzeit hat die Katze eine große optische Veränderung durchgemacht. Mit witzigen Throwback-Pics macht die Frau von Lucas Cordalis (51) sich regelmäßig über ihren früheren, eher unnatürlichen Look lustig. Nun veröffentlichte Dani ein Vergleichsfoto: von vor 15 Jahren und heute – und verzauberte mit ihrer Wandlung die Netz-Gemeinde.

"Zwischen diesen beiden Bildern liegen 15 Jahre, 15 Kilo und 15 Nuancen Blondierung", scherzte die 32-Jährige unter besagter Instagram-Collage. Das linke Foto zeigt Dani im zarten Alter von etwa 17 Jahren. Damals trug sie noch ihre Naturhaarfarbe, umrandete sich die Augen dick mit dunklem Eyeliner und hatte ihre Augenbrauen viel zu dünn gezupft. Rechts ist eine aktuelle Aufnahme des Reality-Stars zu sehen – und die kommt bei seinen Fans deutlich besser an: "Mit blonden Haaren siehst du auf jeden Fall jünger, frischer und strahlender aus" oder "Du wirst immer schöner", kommentierten zwei User das Bild.

Andere Nutzer können bei den beiden Fotos dagegen kaum einen Unterschied feststellen und erkennen weder vermeintlich zugenommene Pfunde noch Falten: "Du hast dich kaum verändert, bis auf die Haare. Du hast dich gut gehalten", schmeichelte ein Bewunderer Daniela.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juni 2019

Getty Images Daniela Katzenberger, 2010

Getty Images Daniela Katzenberger, Reality-Star

