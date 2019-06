Endlich wieder Bauer sucht Frau – und dann auch noch mit Landwirten rund um den Globus! Am Montagabend wurde die erste Folge des Spin-offs "Bauer sucht Frau International" ausgestrahlt. In der Sendung begeben sich sechs deutschsprachige Farmer aus der ganzen Welt mithilfe von Moderatorin Inka Bause (50) auf die Suche nach der ganz großen Liebe. So auch der etwas zurückhaltende Freddy, der einen Bio-Bauernhof in Kanada betreibt. Doch konnte der 26-Jährige bei seinen drei potenziellen Herzdamen punkten?

Der bärtige Mützenträger hat die Qual der Wahl: Jennika (28), Christin (28) und Francis. Diese drei Damen holte er zu Beginn der Hofwoche vom Flughafen in Toronto ab. Auf der Heimfahrt, auf der peinliche Stille herrschte, hatte er sich vor Nervosität sogar verfahren – er fühle sich in großen Städten einfach nicht wohl. Zu Hause angekommen ließ er die drei Ladys erst einmal selbst ihre Koffer ins Haus tragen, bevor es dann eine Besichtigungstour durch die sehr farbenfrohen Räumlichkeiten gab. Besonders interessant für Dekorateurin Christin: "Da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben." Die 28-Jährige forderte Freddy dann auch gleich mal zum "Quatschen" unter vier Augen auf. Da gab er auch zu: "Ich bin immer ein bisschen schüchtern."

Der Tag der Anreise war gleichzeitig Francis' 26. Geburtstag. Natürlich gab es dann noch ein Ständchen, Kuchen und Sekt für alle – peinlich nur, dass Freddy noch nie zuvor eine Sektflasche geöffnet hatte. "Gibt es da einen Trick? Muss ich auf irgendetwas achten?", fragte er etwas unbeholfen in die Runde. Abgeschreckt sind die Mädels bislang jedoch nicht – im Gegenteil: "Ich bin neugierig, was hinter der schüchternen Person noch so steckt", schwärmte Jennika gegenüber RTL. Christin hingegen empfand die Situation aber dann doch noch als "etwas steif".

