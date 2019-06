Jeanette Biedermann (39) ist zurück! Mit ihrem Hit "Rock my Life" stürmte die Sängerin vor vielen Jahren die Charts – im Radio und auf zahlreichen Musiksendern lief die Hit-Single rauf und runter. Nur eine konnte den Song nach einer gewissen Zeit nicht mehr hören: Jeanette höchstpersönlich hatte die Schnauze gestrichen voll von ihrer eigenen Nummer. Nun performte die 39-Jährige den Klassiker nach sage und schreibe zwölf Jahren erstmals wieder live – und haute die Sing meinen Song-Zuschauer damit komplett aus den Latschen.

"Man liebt die alten Lieder, aber irgendwann ist es zu viel und nach so vielen Jahren kannst du dich einfach nicht mehr damit identifizieren", gab Jeanette beim großen Staffel-Showdown des Tauschkonzertes zu. Erst durch die Interpretation von Musikerkollege Johannes Oerding (37) vor einigen Wochen habe sie gelernt, "Rock my Life" wieder zu lieben. Um diese Erkenntnis zu feiern, gaben sie den legendären Song in einem Duett zum Besten – und die ausgefallene Version kam richtig gut an.

"Johannes und Jeanette harmonisieren unglaublich, Hammer", "Ich konnte ja nicht so richtig in die Begeisterungsstürme zu Johannes' 'Rock my Life' einstimmen, aber jetzt so als Duett finde ich es toll" und "Was für eine unfassbar gute Version", feierten die Twitter-User den Auftritt der zwei Künstler. Und auch Gastgeber Paddy Kelly (41) fand nur positive Worte für diese Leistung: "Ich fand das Duett einfach sensationell."

Promiflash Paddy Kelly, Jennifer Haben, Johannes Oerding, Jeanette Biedermann und Milow

TVNOW / Markus Hertrich Paddy Kelly und Jeanette Biedermann

TVNOW / Markus Hertrich Der "Sing meinen Song"-Cast 2019

