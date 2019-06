Janni Kusmagk (28) gibt Einblicke in das Muttersein! Die Profi-Surferin und ihr Ehemann Peer (44) fiebern zurzeit ihrem zweiten Nachwuchs entgegen. Am 18. Juli soll der errechnete Geburtstermin ihrer Tochter sein. Bis dahin ist der kleine Emil-Ocean (1) noch ein Einzelkind und genießt die volle Aufmerksamkeit seiner Eltern. Janni zeigt sich jetzt auch mit ihrem Sohn ganz offen im Netz, während sie ihn stillt.

So zeigen sich selten Mütter auf Instagram: Die Mama macht ein Selfie im Bikini von sich und zeigt ihren Followern ganz offen, wie sie ihrem Kind die Brust gibt. "Langsam wird es eng", schreibt sie zu dem Schnappschuss. Ob sie sich auf die knappe Zeit bis zur Geburt ihres zweiten Nachwuchses bezieht? Auf jeden Fall leidet auch die Hochschwangere unter den extremen Temperaturen in Deutschland: "Warum ist es nur so heiß heute?", beklagt sich die Blondine.

Vor Kurzem zeigte die werdende Mami ihren Fans aber auch, wie sexy sie in ihrer Schwangerschaft sein kann: Im heißen Spitzenfummel posierte die 28-Jährige neben der zukünftigen Wiege ihres Töchterchens. "Diese Schwangerschaft vergeht so schnell und ich bin noch immer in so vielen anderen Gedanken und so beschäftigt, Emil-Ocean hinterherzurennen, dass ich erst in Momenten wie diesen realisiere, dass wir bald tatsächlich eine Tochter haben werden", schrieb sie zu dem Pic.

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk und Emil-Ocean

Instagram / janniundpeer Janni, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk im Juni 2019

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk in der 36. Schwangerschaftswoche



