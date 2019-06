Wayne Carpendale (42) hat wohl gerade keine ruhige Minute! Während auch in Deutschland die Hitze wütet, lässt sich der Schauspieler gemeinsam mit seiner Annemarie (41) und dem gemeinsamen Spross Mads in Italien die Sonne auf den Bauch scheinen. Doch Quality-Time mit Frau und Kind ist längst nicht das einzige, was auf dem vollgepackten Freizeitplan des Moderators steht: Wayne vertreibt sich die heißen Tage auch mit "der Gang" seines Söhnchens!

Auf Instagram postete der 42-Jährige einen Schnappschuss, auf dem er gerade einen Pfad im Sand entlang schreitet – und das keinesfalls allein: Auf den Schultern des Papas thront Mini-C, wie ihn seine Eltern liebevoll nennen. An Waynes rechter Hand ein weiteres Kleinkind, das wiederum an der Hand eines Mädchens geht. "Häng mit der Gang meines Sohnes ab", schrieb der coole Vater scherzhaft dazu. Von den Fans gab es für den humorvollen Post jede Menge Applaus. "In dem Alter darfst du noch mit, genieß es", schrieb ein Follower. "In 20 Jahren wird das noch interessanter", meinte ein anderer.

Das Pic mit den Kids ist jedoch längst nicht die einzige Urlaubserinnerung, die Wayne auf Social Media teilte. Am Pool präsentierte er außerdem seinen nackten, durchtrainierten Körper. Und alles, was er vor sein Gemächt hält, ist der Schwimmflügel seines Sohnes! Dazu schrieb er lässig: "Was ‘ne Hitze! Schwimmflügel retten Leben."

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale im Juni 2019 in der Toskana

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale im Juni 2019 in der Toskana

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Sohn Mads im Urlaub in Italien, Juni 2019

