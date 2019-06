Die Gefühle fahren bei Sturm der Liebe mal wieder Achterbahn. Bis vor Kurzem war Denise (Helen Barke, 24) in Joshua (Julian Schneider, 29) verliebt. Das Problem: Der Hottie war mehr an ihrer Schwester Annabelle (Jenny Löffler, 29) interessiert. Inzwischen ist Denise über diese unerwiderte Liebe hinweg und mit Henry (Patrick Dollmann, 37) zusammen. Und der will jetzt Nägel mit Köpfen machen und fällt vor seiner Freundin auf die Knie – wie wird sich Denise wohl entscheiden?

"Sie hat 'Ja' gesagt" – das verrät ein Posting auf dem offiziellen Instagram-Account der ARD-Telenovela. Auf dem dazugehörigen Foto strahlen Patrick und Helen alias Henry und Denise um die Wette und dabei präsentiert die dunkelhaarige Beauty stolz ihren Verlobungsring. Die Fans reagieren auf diese Liebes-News gemischt: "Sie sind wirklich ein schönes Paar" und "Ich finde, dass sie gut zusammen passen", freuen sich einige User. Andere Follower stehen der Verbindung eher skeptisch gegenüber: "Joshua, bitte mach was" oder "Sie wird am Ende der Staffel zu Joshua gehen", kommentieren zum Beispiel zwei Zuschauer den Beitrag auf der Foto- und Videoplattform.

Im Promiflash-Interview verriet Henry-Darsteller Patrick bereits vor einigen Wochen, warum seine Rolle die richtige Partie für Denise ist: "Henry hat keinerlei Zweifel an seinen Gefühlen zu Denise, er weiß was er will und empfindet. Denise bekommt bei ihm den sicheren Hafen und die Liebe, die sie sich lange ersehnt hat." Und sein Seriencharakter liebe die Restauratorin, weil sie umwerfend schön, intelligent, vielseitig und witzig sei. "Henry hat sich sofort, in ihre Art die Welt zu sehen, verliebt", führte der Schauspieler weiter aus.

