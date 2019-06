Ab dem 22. Juli sorgt sie für frischen Wind bei Sturm der Liebe: Schauspielerin und Sängerin Jennifer Siemann (32) wird die Rolle der Lucy Ehrlinger verkörpern – die Schwester von Soap-Liebling Romy (Désirée von Delft, 34). Die Event-Managerin belässt es jedoch nicht bei einem Besuch, sondern kommt Chef-Koch Robert Saalfeld (Lorenzo Patané, 42) ziemlich nah – dabei ist der doch eigentlich mit Restaurant-Leiterin Eva (Uta Kargel, 38) verheiratet!

Dass sich Lucy zu Robert hingezogen fühlt, ist auf den Presse-Fotos der ARD-Telenovela ganz deutlich zu erkennen: Die quirlige Blondine schaut dem zweifachen Vater tief und verschmitzt in die Augen – auf anderen Bildern ist zu sehen, wie sie seine Nähe sucht. Werden die Karten am Fürstenhof komplett neu gemischt? Jennifers Figur wird in der Serie wie folgt beschrieben: "Lucy hat stets den Mut, mit Energie und Entschlossenheit ihren Willen durchzusetzen." Sie scheint also normalerweise zu bekommen, was sie will. Darüber hinaus kriselt es ohnehin schon in der Ehe von Robert und Eva – die 38-Jährige flirtete in der Vergangenheit immer wieder mit dem Hotel-Eigentümer Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 55).

So oder so – Jennifer freut sich bereits auf ihre Rolle: "Bei 'Sturm der Liebe' mitzuspielen war schon lange ein Wunsch von mir. Die Arbeit ist ein spannender Gegensatz zur Bühne", erzählte sie der ARD. Es mache ihr wahnsinnig Spaß!

ARD / Christof Arnold Jennifer Siemann und Lorenzo Patané, Schauspieler

ARD / Christof Arnold Jennifer Siemann und Lorenzo Patané, Stars aus "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Jennifer Siemann in "Sturm der Liebe"

