Hat das Publikum etwa schon den ersten Promi enttarnt? Heute flimmert die allererste Episode des neuen Formats The Masked Singer über die deutschen TV-Bildschirme, das sich bereits in den USA als Mega-Erfolg herausstellte. In der Sendung beweisen zehn Promis ihr Gesangstalent – ihre Identität wird dabei aber von einem superaufwändigen Kostüm verborgen und soll erst mit ihrem Show-Aus enthüllt werden. Doch nun wollen die Fans bereits einen VIP enthüllt haben: Sie sind sich sicher, das Monster sei Evelyn Burdecki (30)!

Unter dem aktuellsten Instagram-Beitrag der amtierenden Dschungelkönigin finden sich bereits etliche Kommentare diesbezüglich: "Evelyn, singst du grade bei ProSieben?", "Du bist das pinke Monster, oder?" und "Evelyn! Wenn du nicht das Monster bist, fress ich nen Besen", vermuten drei Abonnenten der Ulknudel. Tatsächlich klingen die Singstimme und das Gekicher des pinken Plüschtiers verdächtig nach Evelyn – auch ihre kleinen Albernheiten auf der Bühne sprechen für den Tollpatsch. Da nicht alle Töne saßen, scheint der maskierte Promi zudem keine Gesangsausbildung genossen zu haben. Was bei der 30-Jährigen ebenfalls der Fall ist.

Die Juroren jedoch vermuten einen ganz anderen Promi unter der süßen Kostümierung! Während Ruth Moschner (43) Maite Kellys (39) Stimme herausgehört haben will, vermutet Collien Ulmen-Fernandes (37): Jasmin Wagner (39) alias Blümchen verbirgt sich hinter dem Monster! Was denkt ihr, könnte das echt Evelyn sein? Stimmt ab!

ActionPress Evelyn Burdecki, Reality-TV-Darstellerin

Getty Images Ruth Moschner beim Deutschen Fernsehpreis 2018

Christopher Tamcke / Future Image / ActionPress Collien Ulmen-Fernandez, Moderatorin und Schauspielerin

