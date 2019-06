Diese Absage dürfte den Fans von Shirin David (24) sicherlich nicht gefallen! Das YouTube-Sternchen startete in diesem Jahr als Musikerin so richtig durch. Bereits ihre ersten Singles waren ein riesiger Erfolg, "Gib ihm" landete in Deutschland sogar auf Platz eins der Charts. Dass sich der Release ihres Albums um ein paar Monate nach hinten verschiebt, hatte Shirin bereits verkündet. Nun fällt aber auch ihr Debüt bei einem großen Festival in Frankfurt flach!

Eigentlich sollte Shirin am ersten Juli-Wochenende neben internationalen Stars wie Travis Scott (28), Cardi B (26), Rita Ora (28) oder Migos beim Wireless Festival auftreten. Doch daraus wird nun nichts. Wie ein Blick auf die Website der Veranstaltung zeigt, ist die YouTube-Queen aus dem Line-up verschwunden. Gegenüber Bild erklärte der Veranstalter den Grund für die Absage: "kurzfristige Überschneidungen in ihrem Tourplan." Shirin selbst äußerte sich noch nicht dazu.

Die Planänderung in letzter Minute kommt nicht bei allen Fans gut an. Auf der Instagram-Seite des Events regen sich bereits einige Follower über das Fehlen der Powerstimme auf. "Ich komme extra aus der Schweiz dahin, um Shirin zu sehen und dann das. Bye, Girl!", war nur eine der enttäuschten Reaktionen. Shirin ist übrigens nicht die einzige Künstlerin, die beim Festival ausfällt. Auch Rapper Kodak Black (22) hat seinen Auftritt kurzfristig noch gecancelt.

Instagram / shirindavid Shirin David, Musikerin

AEDT/WENN.com Shirin David bei der Ein Herz für Kinder Charity Gala 2018

Frederic Kern/Future Image/ActionPress Shirin David beim Place To B Award 2018

