Body-Druck? Das scheint für Jessica Paszka (29) kein Thema zu sein. Zwar besuche die ehemalige Bachelorette regelmäßig ein Fitnessstudio und setzt ihre heißen Kurven immer wieder in sozialen Netzwerken gekonnt in Szene, dennoch renne sie keinem Wunschgewicht hinterher. Sogar ihre Brust-OP bereue sie heute und überlegt sich, die Implantate entfernen zu lassen. Insgesamt scheint die Brünette mit ihren natürlichen Körper-Proportionen im Reinen zu sein. Via Social Media verriet sie sogar ihr aktuelles Körpergewicht.

Auf Instagram teilte die Beauty ein Foto mit ihren Fans, auf dem sie in einem Strandkorb posiert. Da viele Fans sie immer wieder fragen würden, wie viel sie wiege, schreibt sie zu ihrem Traumkörper: "Ich wiege aktuell um die 62 Kilogramm." Ganz sicher sei sie sich da aber nicht. Schließlich habe sie die Waage schon vor einiger Zeit verbannt – von einer Zahl wolle sie sich nämlich nicht abhängig machen.

Vor einigen Jahren sei sie dem Body-Druck aber noch hoffnungslos unterlegen gewesen: "Früher habe ich meine Kurven und besonders meinen Bauch gehasst, hatte totale Komplexe und auch eine Essstörung." Heute sei ihr das alles egal, weil sie gelernt habe, sich so zu lieben, wie sie ist. Zwar sei Sport und eine ausgewogene Ernährung für sie immer noch von großer Bedeutung, aber mittlerweile aus einem anderen Grund: "Weil ich es möchte, nicht, weil ich es muss."

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Bikini

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Pasza im Urlaub in Thailand, März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de