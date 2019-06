Steht da etwa schon wieder Familienzuwachs an? Mark Wahlberg (48) und Rhea Durham (40) gehen schon seit 19 Jahren zusammen durchs Leben und sind seit fast zehn Jahren miteinander verheiratet. Zudem sind die beiden stolze Eltern von vier Kindern. Nun gibt es Gerüchte, dass im Haus des Schauspielers schon bald wieder Baby-Geschrei zu hören sein könnte: Aufmerksame Beobachter wollen bei seiner Frau eine Bauch-Wölbung erkannt haben!

Am Donnerstag spazierte die US-Amerikanerin jetzt an der Seite ihres Mannes zum Fitness-Studio. Dabei entstanden einige Paparazzi-Fotos, die nun die Baby-Spekulationen auslösten: Auf den Schnappschüssen trägt Rhea ein weites, graues Top und eine graue Sport-Hose. Da das Oberteil am Bauch etwas ausgebeult zu sein schien, kam schnell die Vermutung auf, dass die 40-Jährige erneut schwanger sein könnte.

Wie glücklich die Familie aktuell ist, unterstrich Mark erst vor wenigen Wochen: Zum 13. Geburtstag seines Sohnes Michael gewährte der Kino-Held seinen Fans intime Einblicke in sein Familienleben. Mit einem Augenzwinkern wandte er sich damals an seine Follower: "Mein Sohn Michael wurde gestern 13 Jahre alt. Jetzt gibt es offiziell zwei Teenager im Haus – betet für uns!"

Getty Images Rhea Durham, Model

Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Rhea Durham und Mark Wahlberg bei der Premiere von "Ted 2"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de