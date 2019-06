Wie in alten Zeiten! Seit wenigen Wochen steht es fest – Fußball-Star Mats Hummels (30) wechselt vom FC Bayern München zurück zu seinem alten Club Borussia Dortmund. Für 38 Millionen Euro kehrt Mats dem Rekordmeister den Rücken und steht ab der kommenden Saison wieder in Schwarz-Gelb auf dem Fußballfeld. Jetzt wurde der Kicker von seinem Arbeitgeber empfangen – zukünftig wird er wieder in seiner gewohnten Nummer 15 auf dem Platz stehen!

"Wieder in Schwarz und Gelb mit meiner alten 15", schreibt der heimgekehrte Dortmunder auf Instagram unter ein Bild, auf dem er mit seinem Trikot zu sehen ist. Während er das Shirt mit seiner neuen, alten Rückennummer in die Kamera hält, strahlt der 30-Jährige übers ganze Gesicht – Mats scheint sich zurück bei Borussia offenbar wohlzufühlen. Auch seine Frau Cathy (31) zeigte sich im Netz kürzlich sehr erfreut darüber, ihren Mann wieder in dem gelb-schwarzen Trikot bestaunen zu dürfen.

Mittlerweile haben die Hummels auch die Wohnungsfrage geklärt. Wie die Fans bereits spekuliert hatten, wird die Mama des kleinen Ludwig (1) ihren Wohnsitz in München nicht ganz aufgeben. Sie wolle den Kleinen nicht einfach aus seiner gewohnten Umgebung reißen – aber auch bei Papa Mats in Dortmund wollen sich die beiden ein Zuhause aufbauen.

Getty Images Mats Hummels beim FC Bayern

Getty Images Mats Hummels mit seiner Rückennummer 15

Getty Images Mats Hummels spielt für Borussia Dortmund

