Was für eine wunderschöne Nachricht! Erst vor Kurzem hatte Pretty Little Liars-Star Shay Mitchell (32) ein schreckliches Erlebnis mit ihren Fans geteilt: Die Schauspielerin hatte im vergangenen Jahr eine Fehlgeburt erlitten. Das Baby sei ein absolutes Wunschkind gewesen, dessen Verlust ihr nach eigenen Worten das Herz gebrochen hatte. Umso schöner ist nun folgende News: Shays Kinderwunsch geht bald endlich in Erfüllung – sie ist tatsächlich schwanger!

Diese Bombe ließ Shay vor wenigen Augenblicken mit einem Instagram-Post platzen: Das Foto zeigt die 32-Jährige ohne Oberteil – was alle Aufmerksamkeit auf ihre ebenfalls entblößte Körpermitte lenkt und siehe da: Die werdende Mutter kann sich bereits über einen beachtlich gewölbten Babybauch freuen! "Heißt das, dass es mir nun gestattet ist, auf der Fahrgemeinschaftsspur zu fahren?", scherzt die Bald-Mama in der Bildunterschrift. Mehr Worte sind bei diesem Foto aber auch wohl kaum notwendig!

Obwohl die Serienschönheit ihr Privatleben bisher stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten hat, sind dennoch einige Details über ihren Partner bekannt: Seit rund zwei Jahren ist Shay mit dem Fernsehstar Matte Babel (38) zusammen! Die beiden sollen sich über gemeinsame Freunde kennengelernt haben.

Getty Images Shay Mitchell im September 2018 in New York

Anzeige

Getty Images Shay Mitchell im Januar 2019 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / mattebabel Musikmanager Matte Babel in Boston

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de