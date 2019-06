Wayne Carpendale (42) scheint auf freizügige Bilder im Netz abzufahren! Seit einigen Tagen flasht der Schauspieler seine Fans beinahe täglich mit Schnappschüssen von seiner halbnackten Wenigkeit. Er stellte sogar ein Bild ins Netz, auf dem er sich ganz so zeigt, wie Gott ihn schuf – sehr zur Freude seiner Community. Und für die hat der attraktive Daddy gleich noch ein Schmankerl parat: Auch auf seinem aktuellen Foto ist Wayne in luftiger Kleidung zu sehen – und in niedlicher Begleitung von seinem Sohn Mads.

Typisch Carpendale erlaubte sich der Münchner auf Instagram einen kleinen Spaß. "Ständig diese Nacktbilder. Wir gehen jetzt nach Hause und ziehen uns mal wieder was an", schrieb Wayne zu einem Partnerlook-Foto von sich und dem kleinen Mads – in der gleichen Badehose. Dazu postete er noch die Hashtags "#zwillinge" und "#beidergeburtgetrennt". Papa und Sohn sind also voll auf einer Wellenlänge!

Das Badebuxen-Leben durften die beiden Jungs zuletzt in vollen Zügen genießen, als sie gemeinsam mit Ehefrau und Mama Annemarie (41) Urlaub in der Toskana machten. Wie ein neues Foto nun beweist, befinden sich die drei aktuell aber schon wieder in ihrer Heimat München: Vorerst gibt es also wohl keine Nackedei-Pics mehr!

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale im Juni 2019 in der Toskana

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale im Juni 2019 in der Toskana

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Sohn Mads im Urlaub in Italien, Juni 2019

