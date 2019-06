Vorsicht, bei diesem Anblick wird's doch gleich noch ein paar Grad heißer! Wayne Carpendale (42) amüsiert seine Fans nur zu gerne mit witzigen Social-Media-Postings. Dabei setzt er auch gerne mal auf freizügige Shots: Ob mal im Badehöschen oder -anzug seiner Frau oder im Partnerlook mit Sohnemann Mads im Schlüpfer – der Moderator ist für jedes nackte Späßchen zu haben. In seinem neuesten Posting legt er allerdings noch eine Schippe drauf: Wayne zeigt sich im Adamskostüm – lediglich bedeckt durch einen Mini-Schwimmflügel.

Bei den aktuellen hohen Temperaturen gilt wohl in jedem Falle: Weniger ist mehr! Sieht auch der Mann von Annemarie Carpendale (41) so – und zog im Italienurlaub kurzerhand blank. Der Beweis dafür? Doch tatsächlich ein brandneuer und -heißer Instagram-Beitrag. Völlig nackt strahlt der 42-Jährige in die Kamera und hält sich lediglich einen Schwimmflügel seines Sohnes vor sein Gemächt. "Was 'ne Hitze! Schwimmflügel retten Leben", scherzte er dazu.

Erst kürzlich sorgte noch ein anderer, wenn auch deutlich bekleideter Schnappschuss für Schmunzler im Netz. Dort zeigte sich Wayne mit seinem Nachwuchs auf den Schultern sowie zwei weiteren Kids an der Hand beim Spazierengehen und betitelte die Aufnahme mit: "Häng mit der Gang meines Sohnes ab."

