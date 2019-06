Auch Logan Paul (24) ist sich nicht sicher! Vor wenigen Tagen machte Jake Paul (22) seiner Freundin einen Heiratsantrag. Zum Geburtstag überraschte der Bruder des YouTube-Stars seine Tana Mongeau (21) mit der Frage aller Fragen. Ob sich die beiden aber wirklich bald das Jawort geben wollen, bezweifeln vor allem die Fans des Social-Media-Paares. Schon öfter führten die beiden ihre Follower mit top inszenierten Pranks hinters Licht. Auch Logan ist sich nicht ganz sicher, ob sein kleiner Bruder hier nicht etwa doch wieder allen einen Streich spielt.

In seinem YouTube-Podcast widmet er sich den Spekulationen rund um die Verlobung des 22-Jährigen. "Weißt du, was noch verrückter ist? Mein Bruder ist verlobt! Oder ist er es überhaupt? Jake bist du?", beginnt der Blondschopf sein Video und macht deutlich, dass er dem zwei Jahre jüngeren Jake die Geschichte nicht ganz abgekauft hat. Ganz ausschließen will er es allerdings auch nicht. Letztendlich sei sein Bruder bekannt für verrückte Aktionen. Eine baldige Hochzeit wäre demnach gar nicht so abwegig.

Es bleibt also weiterhin ungewiss, ob die Internet-Bekanntheiten bald doch noch alles als großen Scherz auffliegen lassen werden. Auf ihren Social-Media-Kanälen machen sie jedenfalls weiterhin fleißig ihre Verlobung publik und zeigen sich total verliebt vor der Kamera.

