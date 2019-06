So könnte Sophie Turner (23) auch glatt vor den Traualtar treten! Wenn man Medienberichten und einem Promi-Versprecher glauben darf, steht an diesem Wochenende die zweite Hochzeit der Schauspielerin mit Joe Jonas (29) an. Die GoT-Darstellerin und der Sänger halten sich bereits in der Nähe der südfranzösischen Stadt Avignon auf, wo die Feier steigen soll. Mit ihrer berühmten Familie und Freunden feierten Sophie und Joe nun schon vor – und das im Braut-Look!

Die Schnappschüsse, die das Paar Hand in Hand und von Gästen umgeben zeigen, könnten auch am Tag der Zeremonie entstanden sein: Sophie trägt ein figurbetontes weißes Kleid und hat die Haare zurückgebunden, während sich ihr Liebster für einen marineblauen Anzug mit weißen Streifen entschieden hat. Und auch die Trauzeugin der Braut ist offenbar schon vor Ort: "Game of Thrones"-Kollegin Maisie Williams (22) war ebenfalls auf der Pre-Weddingparty im Château de Tourreau in Sarrians anwesend.

Das Superstar-Pärchen ist bereits seit Tagen in Feierlaune. Vor ihrer Reise in den Süden genossen Sophie und Joe die Zeit in Paris mit Kevin Jonas (31), seiner Frau Danielle (31), Bruder Nick (26) und dessen Gattin Priyanka Chopra (36): Das Sextett stimmte sich mit einer Bootsparty auf der Seine ausgelassen und gut gelaunt auf die Hochzeitsfeierlichkeiten ein.

KCS Presse / MEGA Sophie Turner, Nick Jonas und weitere Hochzeitsgäste in Avignon

KCS Presse / MEGA Joe Jonas und Sophie Turner in Paris, Juni 2019

KCS Presse / MEGA Sophie Turner, Nick Jonas, Priyanka Chopra, Joe Jonas und Freunde in Paris

