Lange nicht alle Tipps trafen bei The Masked Singer ins Schwarze! Am Donnerstag lief die erste Ausgabe der neuen Musikshow im TV. Ziel der Sendung ist es, kostümierte Prominente aus allen Bereichen an ihren Stimmen zu erkennen. Eine Sängerin musste gestern bereits ihre Maske abnehmen, da sie zu wenig Zuschauerstimmen erhielt – unter der Oktopus-Verkleidung steckte das einstige No Angels-Mitglied Lucy Diakovska (43). Die Rateversuche des Jurorenteams um Ruth Moschner (43) und Max Giesinger (30) gingen bei ihr teils völlig daneben: Besonders eine Vermutung ließ Lucy fast verzweifeln!

Nach jeder Performance durfte das Rateteam seinen Vermutungen freien Lauf lassen. Und das ging bei Lucy mächtig nach hinten los. Verblüfft war die 43-Jährige vor allem von Collien Ulmen-Fernandes' Spekulation: "Dass ich Monica Ivancan sein könnte, die einen Kopf größer ist als ich!", sagte die Sängerin bei einer anschließenden Pressekonferenz. Von diesem Gedanken hätte Collien besonders ein Indiz doch abbringen müssen, so Lucy weiter. "Also, die mussten doch irgendwie gesehen haben, dass ich eine kleine Person bin, weil die haben ja die Absatzhöhe gesehen", meinte die gebürtige Bulgarin.

Und tatsächlich: Während Monica (41) als Model stolze 1,79 Meter misst, ist Lucy ganze 19 Zentimeter kleiner. Trotz der elf Zentimeter hohen Absätze war der Rotschopf immer noch kleiner als die Laufsteg-Schönheit. Einzig Jurorin Ruth war schon auf dem richtigen Weg, die Musikerin zu enttarnen: "Ruth hatte mich aufgeschrieben, aber irgendjemand hat ihr das ausgeredet", so Lucy.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Collien Ulmen-Fernandes beim Joyn Launch Event in Berlin

Anzeige

Gulotta, Francesco / ActionPress Monica Ivancan, Model

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Ruth Moschner im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de