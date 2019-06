Für den ersten Promi ist der The Masked Singer-Spaß schon wieder vorbei! In dem neuen Musikformat treten VIPs aus allen möglichen Bereichen an und stellen ihr Gesangstalent unter Beweis – und zwar maskiert! Sie stecken in außergewöhnlichen Kostümen, die von einem Superhelden-Eichhörnchen bis hin zu einem Astronauten reichen. Ihre Identität wird erst mit ihrem Ausscheiden enthüllt. Genau dieses Schicksal widerfuhr jetzt dem Oktopus: Hinter der Verkleidung steckte tatsächlich Lucy Diakovska (43)!

Somit ist sie der erste "Umasked Singer"! Nachdem sie bereits im Battle gegen den Kudu nicht beim Publikum punkten konnte und somit zum Wackelkandidat wurde, schied sie in der Finalentscheidung aus – und musste als erste von zehn Kandidaten ihr Gesicht preisgeben! Die Juroren Ruth Moschner (43), Collien Ulmen-Fernandes (37), Max Giesinger (30) sowie Gastjuror Rea Garvey (46) zeigten sich mächtig erstaunt, sie hatten keine Ahnung – genau wie das Studiopublikum, das ein überraschtes Raunen ausstieß! Im Rennen sind jetzt noch der Grashüpfer, das Monster, der Panther, der Kakadu, der Schmetterling, das Eichhörnchen, der Astronaut, der Kudu sowie der Engel.

Die Fans wollen übrigens bereits einen weiteren Promi enthüllt haben: Sie sind sich sicher, dass hinter dem pinken Monster-Kostüm die amtierende Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) steckt! Schließlich klingt die Singstimme des Plüschtiers verdächtig nach der Ulknudel – und auch die Albernheiten auf der Bühne könnten durchaus von der Reality-TV-Beauty stammen. Ob sie damit recht behalten werden? Das wird sich erst in den kommenden Folgen herausstellen.

Andreas Rentz / Getty Images Lucy Diakovka bei einem Auftritt 2007

Luca V. Teuchmann / Getty Images Lucy Diakovska beim "Popstars"-Finale 2012

ActionPress Evelyn Burdecki, Reality-TV-Darstellerin

