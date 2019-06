Das Publikum ist nicht gerade angetan von der The Masked Singer-Jury! Am heutigen Donnerstag flimmert endlich die allererste Folge des neuen Musik-Formats über die deutschen TV-Bildschirme. Die ursprüngliche Idee stammt aus Südkorea und wurde auch in den Vereinigten Staaten bereits überaus erfolgreich aufgegriffen – in den USA kamen dabei vor allem die hochkarätigen Juroren Jenny McCarthy (46), Robin Thicke (42), Ken Jeong (49) und Nicole Scherzinger (40) supergut an. Doch in der deutschen Variante können die Fachleute am Pult die Zuschauer offenbar nicht überzeugen!

Die Twitter-User lassen zumindest kein gutes Haar an Ruth Moschner (43), Collien Ulmen-Fernandes (37), Max Giesinger (30) und Gastjuror Rea Garvey (46)! "Die Jury ist echt anstrengend und nervig und PEINLICH", "Bitte weniger Redezeit für die Jury" und "So eine merkwürdige Jury", beschweren sich drei Nutzer im Laufe der bisherigen Sendung. "Die Ruth Moschner geht mir echt auf den Keks", schießt ein weiterer gegen die Frohnatur. Wer dafür ganz gut anzukommen scheint: Moderator Matthias Opdenhövel! "Wenigstens ist der Opdenhövel immer souverän", freut sich ein Fan über den Anblick des 48-Jährigen.

Sogar ein gewisses Juroren-Outfit versetzt die User in Unmut: Max' weit ausgeschnittenes Shirt, das sein ausgeprägtes Brusthaar ordentlich in Szene setzt: "Kann der Vollidiot in der Jury mal sein Hemd zumachen" und "Das Verstörendste sind bislang die viel zu tiefen Einblicke in Max Giesingers pelziges Dekolleté", beschweren sich zwei Zuschauer über den haarigen Anblick.

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Rea Garvey in Berlin 2012

Florian Ebener / Freier Fotograf / Getty Images Ruth Moschner bei "Dance Dance Dance" in Köln 2017

Getty Images Max Giesinger, Musiker

