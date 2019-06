Vom wilden Albert-Einstein-Look zum süßen Bob! Eigentlich kennt man Daniela Katzenberger (32) nur mit ihrer typischen Mähne. Die Blondine hat jedoch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie täglich zu Clip-In-Extensions greift, um ihrer Kurzhaar-Frise die gewünschte Länge zu verleihen. Nun zeigt die Frau von Lucas Cordalis (51) ihren Fans, dass auch ihre natürliche Haarpracht sich mittlerweile durchaus sehen lassen kann!

Auf Instagram teilt Dani eine Vorher-Nachher-Collage mit ihren Followern: Das linke Foto zeigt sie im Dezember vergangenen Jahres mit noch ziemlich kurzen Haaren – das rechte Bild dokumentiert den aktuellen Stand der Dinge. Dazu schreibt sie: "Sechs Monate Aufzucht haben sich gelohnt." Wo vorher noch kurze Zotteln wild vom Kopf abstanden, rahmt jetzt ein süßer Bob Danis Gesicht!

Erst vor zwei Monaten präsentierte sich die Auswanderin das erste Mal ohne die Haarverlängerung – und der natürliche Look kam bei ihren Fans richtig gut an. So kommentierte einer: "Das sieht so klasse aus! Steht dir viel, viel besser als die langen Haare." Seither postet die Katze immer wieder lustige Pics von ihrer wasserstoffblonden Mähne. Im Mai zeigte sie sogar, dass Lucas mithelfen muss, wenn ein Waschtag für die Extensions ansteht.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juni 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Mai 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

