Ob Tristan Thompson (28) mit diesem Posting die Wogen weiter glätten kann? Erst Anfang des Jahres sorgte der Basketballer erneut für einen riesigen Wirbel: Er soll Khloe Kardashian (35) zum wiederholten Male betrogen haben – und das ausgerechnet mit Kylie Jenners (21) bester Freundin Jordyn Woods (21). Kurz danach zog Khloe endgültig den Schlussstrich unter ihre Beziehung – nur durch ihre gemeinsame Tochter True Thompson (1) blieben die beiden weiterhin verbunden. Mittlerweile scheint sich das Verhältnis zwischen den Eltern allerdings deutlich gebessert zu haben: Zum Geburtstag bekam Khloe nun ein paar rührende Komplimente von Tristan!

Auf Instagram teilte der Sportler an Khloes 35. Ehrentag ein Foto von seiner Verflossenen mit dem gemeinsamen Nachwuchs. Neben dem obligatorischen Glückwunsch schrieb Tristan auch: "Du bist der wunderschönste Mensch, den ich jemals getroffen habe – innerlich wie äußerlich. Danke, dass du so eine großartige Mutter für unsere Prinzessin True bist." Schöne Worte, die die Fans der Unternehmerin aber mit Sicherheit überraschen dürften – schließlich sah es in den vergangenen Monaten nicht so aus, als würde sich die Beziehung von Tristan und Khloe noch einmal kitten lassen.

Tatsächlich soll der zweifache Vater wegen seiner Ex zuletzt getobt haben vor Wut. Nachdem Khloe bei Keeping up with the Kardashians behauptet hatte, dass Tristan nach ihrem Liebes-Aus mit Selbstmord gedroht habe, meldete sich ein Freund des 28-Jährigen zu Wort und erklärte: Tristan sei wegen dieser Äußerung vollkommen außer sich gewesen. Seiner Aussage nach habe Khloe die ganze Geschichte schlichtweg erfunden.

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian und True Thompson

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Basketballer

Anzeige

Splash News Khloe Kardashian und Tristan Thompson im August 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de