Hat Bastian Yotta (42) etwa bereits eine neue Frau an seiner Seite? Erst vor knapp einer Woche machte der Protzmillionär seine Trennung publik: Nach knapp neun Monaten On-Off-Beziehung gehen der Unternehmer und seine Freundin Masha wieder separate Wege. Doch der Yotta wäre nicht Yotta, wenn er nun Trübsal blasen würde: Der Lifecoach zeigte sich nun bereits wieder mit einer unbekannten Frau! Ist der Wahl-Amerikaner etwa wieder vergeben? Promiflash hat die Antwort!

Bei Snapchat sorgte der 42-Jährige Mitte der Woche für eine große Überraschung: In gleich mehreren Clips und auf Bildern präsentierte Basti nicht nur die traumhafte Kulisse Kaliforniens, sondern auch eine dunkelhaarige, zierliche Dame – die mit ihrer Statur und Haarfarbe ganz in sein Beuteschema passen dürfte! Auf Nachfrage von Promiflash erklärte das Management des TV-Stars jedoch: "Es gibt keine neue Frau an Bastians Seite. Bastian konzentriert sich aktuell auf sein Business."

Lange dürfte es jedoch wohl nicht mehr dauern, bis der Muskelmann sein Herz wieder verschenkt: Schließlich durchlebte Basti in den vergangenen eineinhalb Jahren insgesamt drei Beziehungen. Nach der Trennung von Adam sucht Eva-Flirt Natalia Osada (29) im Dezember 2017, führte er seinen Followern schon im Februar eine neue Liebe vor – mit der im März alles aus war. Im September folgte dann das Kuschel-Outing mit Masha.

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta mit seiner Freundin Maria

Instagram / yotta_life Bastian Yotta via Instagram

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta, Februar 2019

