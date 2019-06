An diesem Wochenende wird endlich die Hochzeit stattfinden! Bereits im Oktober 2018 verkündeten Zoe Kravitz (30) und Karl Glusman ihre Verlobung – nun sollen die beiden in Frankreich eingetroffen sein, um sich dort das Jawort zu geben. Eine Person dürfte während der Zeremonie ziemlich aufgeregt sein: Brautvater Lenny Kravitz (55). Bereits in einem früheren Interview erzählte der Sänger, warum die Trauung seiner Tochter für ihn mit besonders intensiven Gefühlen verbunden sein wird!

"Weil es das ist, worüber meine Mutter vor ihrem Tod gesprochen hat: Dass sie lange genug leben wollte, um zu sehen, wie ihre Enkelin heiratet", gab der Songwriter gegenüber People Einblicke in seine Gefühlswelt. Roxy Roker war bereits 1995 verstorben – nur einen Tag nach Zoes siebtem Geburtstag. Eine tiefgehende Beziehung konnten die heute 30-Jährige und ihre Großmutter somit nicht aufbauen, wie Lenny weiter ausführte: "Als meine Mutter starb, war sie (Zoe, Anm. d. Red.) noch jung. Sie erinnert sich an sie und hat wirklich gute Erinnerungen, aber es kam nicht zu dem Punkt, an dem sie eine intensive Unterhaltung führen konnten."

Der Musikproduzent hat sein privates Glück übrigens noch nicht gefunden: Weder die Ehe mit Schauspielerin Lisa Bonet (51) noch Beziehungen zu Stars wie Adriana Lima (38) oder Vanessa Paradis (46) waren von Dauer. Dennoch hat der 55-Jährige die Hoffnung noch nicht aufgegeben, wie er im Februar dieses Jahres verriet: "Ich hatte viel zu lernen, aber ich fühle mich, als wäre ich an einem Punkt, an dem ich wirklich bereit dafür bin."

Getty Images Zoe Kravitz und Karl Glusman im September 2017

Getty Images Lenny Kravitz bei einem Auftritt in Buenos Aires, März 2019

Getty Images Lenny Kravitz im Dezember 2018

