Der Kultblondine war wohl ziemlich warm! Daniela Katzenberger (32) zeigt sich immer mal wieder von ihrer humorvollen Seite – erst kürzlich zwängte sie sich zusammen mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis (51) in ein T-Shirt. Nun demonstriert die Katze mit einem Augenzwinkern, dass die aktuelle Hitzewelle auch an ihr nicht spurlos vorbeigeht: Im Netz hat die 32-Jährige ein Foto gepostet, auf dem ein riesiger Schweiß-Abdruck in ihrem Bett zu sehen ist!

Auf Instagram teilte Daniela den Schnappschuss mit ihren Followern. Der Schwitz-Fleck hat unverkennbar die Form eines menschlichen Körpers, der Arme und Beine von sich streckt – da die Reality-TV-Darstellerin direkt neben dem Bett steht, liegt die Vermutung nahe, dass der Abdruck von ihr stammt. Einen Schuldigen für die schweißtreibende Nacht hatte sie ebenfalls schon ausgemacht: ihren Ehemann. "'Wir lassen die Klimaanlage heute Nacht aus', hat er gesagt." Das erklärt wohl auch den grimmigen Blick, mit dem Dani in die Kamera schaut.

Bei ihren Fans traf sie mit dem Motiv offenbar genau ins Schwarze: Innerhalb kürzester Zeit kommentierten es zahlreiche Follower und zeigten sich dabei sehr erfreut. "Liebe Daniela, ich liebe deinen Humor! Danke für das Schmunzeln am Samstagmorgen", brachte eine Userin ihre Erheiterung zum Ausdruck.

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, Sänger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

