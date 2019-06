Diese Nachricht sorgt noch immer für viel Jubel und reichlich Gratulationen! Am Freitag gab Pretty Little Liars-Bekanntheit Shay Mitchell (32) fantastische News bekannt: Nachdem sie im vergangenen Jahr eine Fehlgeburt erlitten hatte, ist die Schauspielerin nun schwanger! Im Gegensatz dazu hielt sie ihre Beziehungen immer aus der Öffentlichkeit heraus – fragt sich also: Was weiß man denn eigentlich über Shays Partner?

Medienberichten zufolge habe Shay 2016 durch gemeinsame Freunde ihren Mann fürs Leben kennengelernt: Matte Babel, einen ehemaligen Fernsehmoderator, der unter anderem für seine Auftritte bei "Entertainment Tonight Kanada" bekannt war. Laut Just Jared ist der 38-Jährige aktuell in der Verwaltungsgesellschaft Dreamwork angestellt, die unter anderem mit Rapper Drake (32) zusammenarbeitet und die internationale PR des Musikers übernimmt.

Der gemeinsame Freundeskreis und die beruflichen Wurzeln im Blitzlicht-Business sind aber nicht die einzigen Gemeinsamkeiten, die das Paar verbindet: Genau wie die 32-Jährige stammt auch der 38-Jährige aus dem kanadischen Toronto! Bleibt abzuwarten, ob die werdenden Eltern nach der geplatzten Baby-Bombe ab sofort auch ihre Beziehung öffentlicher ausleben.

Getty Images Shay Mitchell, Serien-Star

Instagram / mattebabel Matte Babel und Shay Mittchel

Getty Images Matte Babel und Shay Mitchell (r.) mit Familie und gemeinsamen Freunde in Kalifornien

