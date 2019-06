Was für ein rührender Auftritt von Thomas Gottschalk (69) und seiner neuen Freundin! Nach über 43 Jahren Ehe gab der einstige Wetten,dass..?-Moderator im März die Trennung von seiner Noch-Ehefrau Thea bekannt und überraschte damit sämtliche Fans. Kurz darauf machten erste Gerüchte um eine neue Partnerin die Runde. Im Mai zeigte der TV-Host sich dann tatsächlich mit einer neuen Frau in der Öffentlichkeit: der 57-jährigen Karina Mroß! Nun besuchten Thomas und Karina ein weiteres Event Seite an Seite – und strahlten dabei bis über beide Ohren.

Die Fotografen bekamen am Donnerstagabend ein ziemlich glamouröses Duo vor die Linse! Anlässlich des 37. Münchner Filmfests kleidete Karina sich in ein elegantes weinrotes Cocktailkleid und rundete dies mit beigefarbenen High Heels ab, während Thomas in einem klassischen Smoking sowie einer runden Sonnenbrille erschien. Doch das wohl schönste Accessoire des Paares: das breite Grinsen, das sich unübersehbar auf ihren Gesichtern abzeichnete!

Karina arbeitet als Controllerin beim Südwestrundfunk in Baden-Baden. Wie lange genau sie und Thomas schon zusammen sind, ist bisher nicht bekannt – das wird vermutlich auch so bleiben, denn der 69-Jährige betonte bereits mehrfach, dass er sich nicht zu seinen privaten Angelegenheiten äußern möchte. Bis heute hat er die Beziehung zu Karina nie offiziell bestätigt.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Thomas Gottschalk und Karina Mroß beim Filmfest in München

Hannes Magerstaedt/Getty Images Thomas Gottschalk und Karina Mroß beim Filmfest in München

Action Press / Mandoga Media Thomas Gottschalk und Karina Mroß im Mai 2019 im Europa-Park in Rust

