Sie verzückt mit einer niedlichen Aufnahme! Ende März wurden Borussia Dortmund-Kicker Marco Reus (30) und seine Liebste Scarlett Gartmann (25) zum ersten Mal Eltern. Seitdem gewährt das Model seinen Followern auf seinen Social-Media-Kanälen immer mal wieder Einblicke in seine neue Mama-Rolle. Nun verzaubert die Beauty ihre Supporter mit einem Schnappschuss von sich und ihrer Tochter und gibt sich in dem Beitrag ganz wehmütig!

Auf ihrem neuesten Instagram-Foto hält die Mama ihren Wonneproppen in die Höhe und strahlt ihn an. Offenbar fragt sie sich in diesem Moment, wie groß ihre Tochter mittlerweile schon geworden ist, denn das Motiv kommentiert sie mit den Worten: "Über drei Monate alt. Wie schnell ist die Zeit nur vergangen?" Das Pic lässt die Herzen von Scarletts Supportern höherschlagen: "Megaschönes Foto und was hast du bitte schon wieder für eine Mega-Figur?", stellt nur ein begeisterter User fest.

Beim genaueren Betrachten des Fotos sticht ein Ring, den die 25-Jährige an ihrem linken Ringfinger trägt, ins Auge. Seit Wochen sorgt das Schmuckstück für wilde Spekulationen um eine angebliche Verlobung mit Marco. Das Paar schweigt zu den Gerüchten bisher jedoch.

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann, Model

Actionpress/ MAGICS Scarlett Gartmann und Marco Reus, 2017

