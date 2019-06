Nun ist er unter der Haube! Jax Taylor erlangte in den USA nicht nur durch die Reality-TV-Show "Vanderpump Rules" Bekanntheit: Der Schauspieler geriet Anfang des Jahres vor allem in die Schlagzeilen, weil er behauptete, in früheren Jahren eine Affäre mit Lindsay Lohan (32) gehabt zu haben – was diese jedoch vehement bestritt. Unabhängig davon, was zwischen den beiden nun wirklich gelaufen ist, hat das TV-Gesicht inzwischen sein privates Glück gefunden: Er heiratete nun seine Freundin Brittany Cartwright!

"Wir sind stärker und glücklicher als je zuvor. Wir haben viel durchgemacht, aber wir sind auf der anderen Seite herausgekommen", zeigte sich der Reality-TV-Star schon unmittelbar vor der Hochzeit gegenüber People total happy. Die beiden Turteltauben hätten sich nach Angaben des Blattes am Samstagabend in einem Schloss in Kentucky das Ja-Wort gegeben – ganze 240 Gäste sollen die romantische Zeremonie verfolgt haben. "Es fühlt sich großartig an", freute sich der 28-Jährige.

Der US-Amerikaner machte zudem deutlich, wie sehr ihm seine Brittany am Herzen liegt. Kurz vor der feierlichen Trauung schwärmte das Model regelrecht von seinem Glück mit der 30-Jährigen: "Wir wissen, dass wir uns lieben. Wir wissen, dass wir zusammen sein wollen. Wir sind einfach sehr aufgeregt. Ich bin sehr glücklich damit, wo wir gerade sind."

Getty Images Lindsay Lohan bei der Premiere der TV-Produktion "Lindsay Lohan's Beach Club"

Instagram / mrjaxtaylor Stuhlreihen für die Hochzeit von Jax Taylor und Brittany Cartwright

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright im Mai 2019

