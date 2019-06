Das muss wahre Liebe sein! Seit über zwei Jahren liebt Little Mix-Sängerin Perrie Edwards (25) den Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain (25). Seither häufen sich Pärchen-Pics in den sozialen Medien und somit auch Liebesbekundungen der 25-Jährigen an ihren Freund. Nun lüftet sie ein weiteres Geheimnis ihrer skandalfreien Beziehung und macht Alex erneut eine Liebeserklärung der besonderen Art. Man merkt ihren Worten deutlich an: Perrie ist immer noch enorm verknallt!

Im Interview mit Notion Magazine kommt sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus und erklärt: “Ich muss ihn nicht im Vordergrund wirken lassen und die perfekte Freundin sein. Er ist wahre Perfektion. Nicht zu viel, nicht zu anhänglich und doch ist er auch nicht zu cool. Er hat eine perfekte Balance und unterstützt mich in allem, was ich tue, das ist unglaublich süß.”

Die Britin ist sich sicher: “Er will nur das Beste für mich und das will ich auch für ihn.” Bei diesem süßen Couple sollte die gemeinsame Unterstützung die Liebe einfach immer weiterwachsen lassen! Was sagt ihr zu Perries Schwärmerei? Stimmt ab!

Getty Images Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards

Stuart C. Wilson / Getty Images Perrie Edwards, Sängerin bei Little Mix

Getty Images Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards

