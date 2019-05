Ist die Katze damit aus dem Sack? Am gestrigen Montag zeigten sich Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (32) beide am Frankfurter Flughafen – zwar getrennt voneinander, doch offenbar mit demselben Ziel: die sonnige Insel Mauritius! Von dort aus versorgten die zwei Ex-Kuppelshow-Teilnehmer ihre Follower in den sozialen Netzwerken jetzt mit auffallend ähnlichen Urlaubs-Schnappschüssen vom Meer. Könnten diese Bilder etwa den endgültigen Liebesbeweis darstellen?

Vor wenigen Stunden erweiterte Angelina ihre Bildergalerie auf Instagram um eine weitere Momentaufnahme. Im Bikini posiert die 27-Jährige im Meer vor der Kamera. Bei dem möglichen Fotografen hinter der Linse könnte es sich unterdessen um keinen Geringeren handeln als den einstigen Rosenkavalier Sebastian. Beim Blick auf seinen Account fällt nämlich auf: Auch er postete zur selben Zeit eine Aufnahme vor ähnlicher Kulisse.

Das finden wohl auch Sebastians Fans verdächtig. Sie sind sich sicher: Die beiden sind längst ein Paar. "Jetzt macht es halt offiziell. Wissen doch eh schon alle Bescheid. Schönes Paar", forderte ein User, während ein anderer betonte: "Ein Foto mit Angelina zusammen wäre schön."

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek im Mai 2019

Getty Images Angelina Heger im Juli 2016

Getty Images Sebastian Pannek im Juli 2018

Glaubt ihr, dass die beiden ein Paar sind? Garantiert! Nee, bestimmt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



