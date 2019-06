Daniela Katzenberger (32) ist ebenso ein Opfer der aktuellen Hitzewelle! Erst am Samstagmorgen demonstrierte die Kultblondine mit einem ulkigen Posting, dass die hochsommerlichen Temperaturen auch an ihr nicht spurlos vorbeigehen: Sie postete ein Foto eines riesigen Schweiß-Abdrucks von sich im Bett! Das Ganze scheint die Ehefrau von Lucas Cordalis (51) nun an eine weitere schweißtreibende Zeit zurückerinnert zu haben: Jetzt veröffentlichte Dani einige Throwback-Pics ihrer Schwangerschaft mit Töchterchen Sophia (3) – die sie bei ganz ähnlichen Temperaturen überstehen musste!

Natürlich wäre Dani nicht Dani, wenn sie dabei nicht auf besonders lustige Weise auf ihre Kugelzeit zurückblicken würde: Via Instagram teilte sie unter anderem ein Foto ihrer mächtig geschwollenen Füße, eine Aufnahme von sich auf einer Waage sowie ein Schnappschuss ihres XXL-Babybauchs, der laut eines Maßbands zu diesem Zeitpunkt bereits einen stolzen Umfang von 104 Zentimetern erreicht hatte. "Heute vor fast genau vier Jahren bei genau der gleichen Hitze. An alle schwangeren Mädels: Ich fühle mit euch", schrieb die Mama unter ihrem Beitrag.

Apropos Schwangerschaft – wie sieht es eigentlich mit einem Geschwisterchen für Sophia aus? Erst vor Kurzem überraschte die Katze mit dem Statement, dass sie und ihr Mann sich zwar ein weiteres Kind vorstellen können, sich aber keinen Druck machen wollen.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger während ihrer Schwangerschaft im Jahr 2015

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenbergers geschwollener Fuß

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und ihre Mama Daniela Katzenberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de