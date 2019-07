Es ist die Liebes-News des vergangenen Wochenendes: Nach wochenlangen Spekulationen ihrer Fans bestätigen Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (32) endlich ihre Beziehung mit süßen Fotos. Heute zogen die beiden auch in der realen Welt nach und erschienen turtelnd am roten Teppich der Berlin Fashion Week-Show von Guido Maria Kretschmer (54). Ihren ersten Pärchen-Look hielten sie nun auch in einem offiziellen Posting fest.

Beide veröffentlichten nun auf ihren beliebten Instagram-Kanälen dasselbe Pärchen-Foto. Darauf trägt Angelina ein traumhaftes weißes Kleid und Basti ein farblich passendes Hemd. Dazu kombinierte der Ex-Bachelor eine hellbraune Hose. Mit schlichten Herz-Emojis kommentierten die Turteltauben die Liebes-Pics. Ihre Anhänger zeigten sich von den Fotos mehr als begeistert und übersehen diese mit übermäßig vielen Likes.

Neben ihren Followern freuen sich aber ihre Promi-Freunde und Bekannte ebenfalls für das Liebesglück von Basti und Angelina. "Auch hier noch mal: Nur das beste für euch", kommentierte zum Beispiel Rosenkumpel David Friedrich (29). Und auch Moderatorin Nina Moghaddam (38) zeigte sich begeistert: "Alles Liebe euch!"

Getty Images Sebastian Pannek und Angelina Heger bei der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige

Getty Images Sebastian Pannek und Angelina Heger 2019 in Berlin

Anzeige

Getty Images Sebastian Pannek und Angelina Heger

Anzeige

Wie findet ihr den ersten Partner-Look von Sebastian und Angelina? Sieht super aus! Ich finde es ein bisschen übertrieben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de