Erneuter Nachwuchs für Cardi B (26) und Offset (27)? Erst vor einem Jahr hat die Rapperin ihre erste Tochter Kulture auf die Welt gebracht. In ihrer Mutterrolle geht die 26-Jährige voll auf, wie sie immer wieder bei Social Media zeigt. Könnte ihre Erstgeborene also bald schon ein Geschwisterchen bekommen? Ein Insider hat jetzt ausgeplaudert, wie es um die Familienplanung von Cardi und ihrem Göttergatten steht.

Eine anonyme Quelle verriet gegenüber Hollywood Life, dass das Rap-Ehepaar durchaus eine große Familie haben möchte. Doch Nachwuchs steht bei der mega-erfolgreichen Musikerin nicht an erster Stelle: “Cardi denkt im Moment nicht wirklich darüber nach, mehr Kinder zu haben, aber das bedeutet nicht, dass sie völlig abgeneigt von dieser Idee ist”, so der Insider. Die “I Like It”-Interpretin hat also keine konkreten Schwangerschaftspläne. “Wie auch immer, wenn sie schwanger werden würde, wäre sie begeistert”, betont die Quelle.

Erst kürzlich musste Cardi nach einer missglückten Schönheitsoperation mehrere Konzerte absagen, weil sie mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte. Daher steht momentan wohl vor allem ihre Gesundheit und nicht die Babyplanung im Vordergrund.

Instagram / iamcardib Offset mit Cardi B und Töchterchen Kulture, Ostern 2019

Splash News Offset und Cardi B im Mai 2019 in Miami

Getty Images Offset und Cardi B

