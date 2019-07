Das Rätselraten hat ein Ende! Schon im Sommer vergangenen Jahres wurden Michael Wendler (47) und seine neue Flamme Laura Müller das erste Mal knutschend gesichtet. Anlass genug, für die breite Masse zu vermuten, dass die heute 18-Jährige damals minderjährig gewesen sein könnte. Damit hätte sich der "Sie liebt den DJ"-Interpret sogar strafbar gemacht. Nach rund neun Monaten Beziehung klärt Laura ihre Fans nun auf und verrät ihr Geburtsdatum.

In ihrem Instagram-Live-Chat verriet die Freundin des Schlagerstars jetzt, an welchem Tag sie das Licht der Welt erblickte: "Am 30.07.2000." Damit wird sie noch in diesem Monat 19 Jahre alt – und war beim ersten öffentlichen Kuss im August auch definitiv volljährig. Dennoch existiert immer noch das Gerücht, dass Laura ihren Schatz bereits 2017 kannte. Vor zwei Jahren wurde die Schülerin nämlich bei einem Konzert des Schlagerstars gesichtet. Ihre Anwesenheit begründet sie mit: "Weil ich den Veranstalter kannte." Mit Michael sei sie zu diesem Zeitpunkt aber nicht zusammen gewesen.

Der Musiker machte die Trennung von seiner Ex Claudia Norberg erst im Oktober offiziell. Auf der Social Media-Plattform offenbarten Laura und ihr Partner nun allerdings, dass sie bereits zu dieser Zeit – etwa im September oder Oktober – zusammen gekommen seien. Das Liebes-Aus mit der Noch-Ehefrau dürfte also schon deutlich länger zurückliegen.

