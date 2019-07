Hat Bauer Marco etwa die meisten Zuschriften aller Zeiten erhalten? In dem Kuppelformat Bauer sucht Frau International durfte sich der Farmer aus Chile über sage und schreibe 570 Briefe von liebeshungrigen Single-Frauen freuen. Aber bricht Marco damit auch den Show-Rekord? Immerhin hat es in den vergangenen Jahren bei "Bauer sucht Frau" schon so manchen Landwirt gegeben, der sich zum Herzensbrecher gemausert hat. Promiflash hat bei Moderatorin Inka Bause (50) nachgehakt und gefragt, ob Marco nun wirklich der beliebteste Bauer aller Zeiten ist!

Inka moderiert mittlerweile bereits die 16. Staffel des Liebesformats – und in all dieser Zeit hat sie schon so einige Bewerbungsbriefe an die Bauern verteilen können. Bei Marco waren es derweil zwar viele, aber eben nicht die meisten. "Nein, ich glaube, das ist nicht der Rekord. In anderen Staffeln hatten wir auch schon ganz, ganz viele. Ich glaube auch, der Gerald war da auch ganz vorne", erklärte sie im Promiflash-Interview.

Tatsächlich hat Gerald in seiner Staffel nicht nur unzählige Zuschriften bekommen, sondern mit seiner Anna auch die Liebe seines Lebens gefunden. Laut Inka hat das mit der Anzahl der Briefe allerdings wenig zu tun: "In 15 Jahren 'Bauer sucht Frau' bin ich schon zu Bauern gefahren mit ein oder zwei Briefen und es war die Richtige dabei. Es kommt nicht auf die Menge an, es kommt immer auf den einen Brief an."

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige

TVNOW Bauer Marco aus Chile mit Antonia, Vanessa und Sabrina

Anzeige

MG RTL D / flashed by micky Gerald und Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Traumpaar aus Namibia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de