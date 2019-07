Dieser Abschied wird der endgültige sein. Am vergangenen Mittwoch verstarb die amerikanische Reality-Darstellerin Beth Chapman – mit gerade einmal 51 Jahren erlag sie einem Kehlkopfkrebs-Leiden. Noch zu Lebzeiten hatte Beth mit ihrem Mann, Duane "Dog" Chapman (66), und ihren vier Kindern besprochen, wie sie bestattet werden möchte. Ein Teil ihres letzten Wunsches ging bereits am Samstag in Erfüllung: In ihrer Wahlheimat Hawaii fand eine traditionelle Trauerzeremonie für die Blondine statt. Nun gab ihr Liebster Details zur zweiten Gedenkfeier bekannt: Mitte Juli soll Beth in ihrem Geburtsort beerdigt werden.

"Ich liebe euch alle und danke euch vielmals für die Unterstützung. Wir planen, Beth am 31. Juli in Denver, Colorado, zu beerdigen und ihr eine gute Nacht zu wünschen – denn sie schläft", schrieb Duane vor Kurzem auf Twitter. Tatsächlich kam Beth in der Metropole zur Welt und habe hier den Großteil ihrer Kindheit verbracht. Genau wie die erste Zeremonie auf der Ferieninsel, soll auch die zweite Feier wieder für jedermann zugänglich sein, der sich von ihr verabschieden möchte. Das Motto des Events klingt zudem hoffnungsvoll: "Beth Chapman – Feier des Lebens."

Die Diagnose Kehlkopfkrebs bekam der "Dog – Der Kopfgeldjäger"-Star im September 2017. Nachdem Beth die Krankheit zunächst schon besiegt zu haben schien, erlitt sie im vergangenen Jahr einen Rückfall, von dem sie sich nicht mehr erholen konnte. "Es ist 5.32 Uhr auf Hawaii, genau jetzt würde Beth aufwachen und wandern gehen. Aber heute ist sie die Treppe in den Himmel hinaufgegangen", schrieb ihr Mann am 26. Juni auf Twitter.

Actionpress/ ZUMA PRESS, INC. Beth, Frau von Duane Chapman

Getty Images Beth und Duane Chapman bei den CMT Music Awards 2013

STARTRAKS PHOTO INC. / ActionPress Duane und Beth Chapman, Reality-TV-Stars



