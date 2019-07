Die Fashion Week in Paris wollte sich Sängerin Céline Dion (51) nicht entgehen lassen! Die Musikerin interessiert sich schließlich sehr für Mode und ist für ihren extravaganten, eleganten Stil bekannt. Im Winter hatte der Popstar in der französischen Hauptstadt vor allem aufgrund seiner zerbrechlichen Statur für Schlagzeilen gesorgt. Dieses Mal machte die Diva hingegen mit ihren vielen Outfitwechseln Furore – an einem Tag zog sie sich ganze fünfmal um!

Die 51-Jährige unterstrich mit ihren diversen Fashion-Kombinationen, dass sie den Umgang mit Haute Couture so gut beherrscht wie kaum eine andere, wie Page Six berichtet. Ihr lässigster Paris-Look setzte sich wohl aus einem schwarzen Einteiler von Chanel und einem silbernen Logogürtel zusammen, der ihre schlanke Taille gekonnt in Szene setzte. Sehr ausgefallen wirkte hingegen Célines Outfit von Ronald Van der Kemp – bestehend aus einem schwarz-weißen Blazer und einem knallgelben Tutu mit farblich passenden Pumps. Die Haare trug die "My Heart Will Go On"-Interpretin jeweils streng in einem Dutt.

Zur Show von Maison Schiaparelli erschien Céline in einem klassischen, schwarzen Halterneckkleid, das sie mit schwarzen Stiefeln und Lederhandschuhen sowie einer stylishen Sixties-Brille und Haarreif kombinierte. Für die Runwayshow von Iris van Herpen setzte die Songwriterin mit einer bodenlangen roten 3D-Netzrobe und schwarzen Stilettos noch eins drauf. Die Haare trug sie an diesem Tag offen.

Splash News Céline Dion im Juni 2019 in Paris

