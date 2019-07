Herzogin Meghan (37) hat einen berühmten Verwandten getroffen! Am vergangenen Samstag besuchte die einstige Schauspielerin zusammen mit ihrem Gatten Prinz Harry (34) ein für sie besonderes Baseballspiel in London: Die New York Yankees spielten gegen die Boston Red Sox – das erste Match der Baseball Major League auf europäischem Boden. Aber nicht nur in sportlicher Hinsicht war dies ein wichtiger Termin: Denn einer der Boston-Spieler ist mit der Mutter des kleinen Archie Harrison familiär verbunden!

Wie sich in der vergangenen Woche herausstellte, ist der Baseball-Star Mookie Betts (26), der in den USA seit 2014 ein bekannter Sportler ist, ein entfernter Verwandter von Meghan! Nach einem Bericht von Boston Globe gehören die zwei durch eine Hochzeit aus den 1920er Jahren zu einer Familie: Meghans Groß-Großtante, Katie Betts, heiratete damals Mookies Großonkel Richard Betts. Am vergangenen Wochenende ließen es sich der Sportler und die Herzogin nicht nehmen, sich aus Anlass des Baseballspiels in der britischen Hauptstadt zu treffen: "Meine Groß-, Groß-, Groß-... irgendwie sind wir verwandt!", soll Mookie dabei spaßend zu ihr gesagt haben.

Auch die Ex-Suits-Darstellerin freute sich über das Kennenlernen. Sie umarmte den Right Field-Spieler, der außerdem Profi-Bowler ist, herzlich. Und Harry war ebenfalls zum Scherzen aufgelegt. Er soll beim Treffen mit der Mannschaft in die Runde gefragt haben, welcher der Männer noch eine Verwandtschaftsbeziehung anzumelden habe. Schließlich rundeten kleine Geschenke für den Knirps von Harry und Meghan den Besuch im Stadion ab: Archie bekam einen Red Sox-Strampler sowie einen Mini-Baseball-Schläger.

