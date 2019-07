Hat ihre Liebe doch noch eine Chance? Erst im Februar hatte Tristan Thompson (28) seiner Freundin Khloe Kardashian (35) erneut das Herz gebrochen: Er betrog sie ausgerechnet mit Jordyn Woods (21). Nachdem die Designerin den untreuen Basketballspieler aus ihrem Leben gestrichen hatte, meldete dieser sich vor wenigen Tagen mit einem emotionalen Geburtstagsgruß zu Wort – und geht jetzt sogar noch weiter! Tristan will wieder mit Khloe zusammen sein.

Wie ein Insider gegenüber The Sun ausplauderte, habe Tristan seine Ex-Freundin angefleht, ihm zu verzeihen. Etwas, dass die 35-Jährige sehr überfordere: "Khloe ist total verwirrt." Der Sportler habe sie mehrfach um ein Gespräch gebeten, um ihre Beziehung zu retten. Aus Angst, Tristan könne ihr erneut das Herz brechen, lehnte die Single-Mama allerdings ab. Der 28-Jährige wolle ihr aber wortwörtlich um jeden Preis zeigen, dass er sich verändert habe: "Er kauft sogar ein großes 'Familienhaus' in der Nähe von Khloes Haus in L.A., damit er True öfter bei sich haben kann."

Tristan wolle alles tun, um "die Dinge in Ordnung zu bringen" – Khloe sei deswegen hin- und hergerissen. Zuletzt sah es allerdings nicht so aus, als könne die Reality-Queen ihrem Ex sein erneutes Fremdgehen verzeihen: In der aktuellen Keeping up with the Kardashians-Folge rechnete sie unter Tränen mit ihm ab.

Getty Images Khloe Kardashian im Februar 2019 in Kalifornien

Instagram / realtristan13 True und Tristan Thompson

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Basketballspieler

