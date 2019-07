Pärchen-Support für Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (32)! Am Montag war es die Sensation auf der Berliner Fashion Week: Die beiden Reality-TV-Darsteller hatten ihren ersten gemeinsamen Turtelauftritt! Schon vorher hatte es etliche Hinweise im Netz gegeben, dass es zwischen dem Ex-Bachelor und der 27-Jährigen gefunkt haben könnte. Am Sonntag verkündeten die zwei schließlich, dass sie tatsächlich zusammen sind. Aber was halten ihre Promi-Kollegen von dem späten Liebes-Outing? Schauspieler Raúl Richter (32) und seine Partnerin Vanessa Schmitt feiern die Entscheidung im Promiflash-Interview!

"Ich finde das super! Ich finde es auch super, dass sie sich so lange Zeit gelassen haben", stellte Vanessa freudestrahlend im Vorfeld der Show von Star-Designer Guido Maria Kretschmer (54) fest. Kurz zuvor war das frisch verliebte Pärchen gemeinsam über den Red Carpet geschritten. Und auch Schauspieler Raúl, Vanessas Liebster, war begeistert: "Ja, finde ich mega! Ich gönne es den beiden und das war dieses Mal auch kein Schnellschuss. Ich glaube, früher wurden Beziehungen auch mal schneller bekannt gegeben und dann waren sie auch schon wieder zu Ende. Deswegen freut es mich."

Kein Wunder, dass das Duo die Vorgehensweise von Basti und Angelina schätzt – immerhin legten der Ex-GZSZ-Star und die Miss Tuning 2017 ebenfalls viel Wert darauf, nicht sofort mit ihrer Liebesnews an die Öffentlichkeit zu gehen. Im März hatten sie verkündet, ein Paar zu sein. Der erste Auftritt zu zweit folgte rund einen Monat später. "Wenn man sich frisch kennenlernt, dann sollte man erstmal ein bisschen abwarten, bis man es offiziell macht. Man muss sich selbst erstmal finden und dann kann man ja gucken, ob es zu einer Beziehung kommt", kommentierte der 32-Jährige diese Entscheidung.

