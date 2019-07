Will Candice Swanepoel (30) etwa keinen weiteren Nachwuchs mehr? Das erfolgreiche Model hat mittlerweile zwei süße Kinder. 2016 bekam sie mit ihrem Partner Hermann Nicoli (36) ihren ersten Sohn Anacan und im vergangenen Juni folgte dann mit Ariel noch ein kleiner Junge. Doch ist damit die Familienplanung für die gebürtige Südafrikanerin und das brasilianische Male-Model abgeschlossen? Zumindest ließ sich die Victoria's Secret-Beauty kürzlich den Bauch verschönern!

In ihrer Instagram-Story teilte Candice am vergangenen Dienstag einen Schnappschuss von ihrer Körpermitte auf einer Behandlungsliege. "Nach zwei Söhnen kann ich durch eine Lasertherapie endlich die Haut um meinen Bauchnabel straffen lassen", schrieb die Laufsteg-Schönheit zu dem Pic. Klingt ganz so, als hätte sie nicht vor, ihren Body ein weiteres Mal einer Schwangerschaft zu unterziehen. Mit ihren zwei Wonneproppen schwelgt die 30-Jährige offenbar schon total im Mutterglück!

Doch eigentlich dürfte die zweifache Mama eine Beauty-Behandlung gar nicht nötig haben: Denn schon fünf Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes zeigte sie ihren astreinen After-Baby-Body bei einem Strandausflug in Miami. "Wenn man sich um zwei Kinder kümmern muss, kommt man schnell wieder in Form", scherzte sie damals gegenüber E! News.

Instagram / angelcandices Candice Swanepoel lässt sich den Bauch straffen

Anzeige

Instagram / angelcandices Candice Swanepoel mit ihren beiden Söhnen Anacan und Ariel

Anzeige

Getty Images Model Candice Swanepoel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de