Wie hat Michael Wendlers (47) Familie auf dessen Teilnahme am Sommerhaus der Stars reagiert? Der Schlagerstar und seine 18-jährige Freundin Laura sind dieses Jahr Kandidaten bei der Reality-TV-Show und kämpfen mit sieben weiteren Pärchen um den Titel "Promipaar des Jahres". Die Fans können den Einzug ins Sommerhaus kaum noch erwarten – und das nicht zuletzt wegen des Wendlers und seiner jungen Freundin. Aber was sagen Michaels Tochter Adeline und seine Ex Claudia dazu?

"Meine Tochter ist da ganz entspannt, weil sie vom deutschen Geschehen nicht viel mitbekommt", verrät der 47-Jährige im RTL-Interview. Wie auch ihr Papa, lebt Adeline nicht in Deutschland, sondern in Florida. Für deutsches Reality-Fernsehen interessiert sich die 17-Jährige also eher weniger: "Deutsche Medien konsumiert sie eigentlich gar nicht. Meine Tochter weiß, dass ich in Deutschland bin, um hier Konzerte zu geben, aber dass ich in einem TV-Format zu sehen bin, hat sie wahrscheinlich nicht mitbekommen."

Und wie sieht das mit Michaels Noch-Ehefrau Claudia aus? Seit vergangenem Oktober sind die beiden offiziell getrennt. Was sie von seinen TV-Eskapaden hält, spielt für den Wendler daher keine Rolle mehr: "Bei meiner Frau bin ich mir unsicher, aber das ist mir auch egal, weil wir uns ohnehin in der Scheidung befinden, das Leben mit ihr liegt jetzt hinter mir."

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Juni

TVNOW / Marcus Seesing Michael Wendler, Adeline Norberg und Laura M.

Getty Images Claudia Norberg und Michael Wendler im August 2014 in Köln

