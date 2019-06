Die Kandidaten für Das Sommerhaus der Stars stehen fest – und kommen offenbar gut an! Am Dienstag wurde offiziell bekannt gegeben, welche Paare in der vierten Staffel der Show zu sehen sein werden. Die Anhänger des TV-Experiments scheinen sich beim Blick auf die Kandidaten-Liste mit Yeliz Koc (25), Benjamin Boyce (50) und Co. weitgehend einig zu sein: Viele zeigten sich von der diesjährigen Besetzung regelrecht begeistert!

"Yeliz und Johannes (31), Elena (27) und Mike, der Wendler und seine Ische und Menowin Fröhlich (31)! Das wird die beste Staffel überhaupt", zeigte sich ein User auf Facebook völlig aus dem Häuschen. Einige Nutzer sahen in der Kandidaten-Kombination aber offenbar auch Fremdschäm-Potential: "Das gibt 'ne Bombenstimmung und wird richtig peinlich", meinte ein Follower – darauf scheint sich der Urheber dieser Worte aber sehr zu freuen und verlieh seinen Worten mit gleich sieben Lach-Emojis Nachdruck.

Doch auf welches Paar freuen sich die Fans besonders? Eine aktuelle Umfrage unter den Promiflash-Lesern ergibt, dass Michael Wendler (46) und seine Laura bisher die größte Vorfreude ausgelöst haben: Stolze 1.498 von 5.285 der Befragten – das sind 28,3% (Stand: 4. Juni 2019, 22:10 Uhr) stimmten für den Party-Sänger und die Schülerin. Doch auch Johannes Haller und Yeliz Koc (23,7 Prozent, 1.252 Votes) sowie Elena Miras und Mike Heiter (20,6 Prozent, 1.090 Votes) scheinen bei den Anhängern der Show großes Interesse zu wecken.

