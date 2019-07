Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) im Mai letzten Jahres beobachtet die Öffentlichkeit jeden noch so kleinen Schritt von Herzogin Meghan (37). Kein Fauxpas, der unbemerkt bleibt, keine noch so kleine Ungereimtheit, die medial nicht sofort breitgetreten wird. Für die ehemalige Hollywood-Schauspielerin, die mit der US-Serie Suits berühmt wurde, ist das Leben als Königshausmitglied eine große Umstellung. Ein prominenter Royals-Kenner ist sich sicher: Man hätte sie besser auf ihr neues Leben vorbereiten sollen!

Der Butler von Diana, Paul Burrell (61), bemängelt in einem Interview mit Yahoo, dass man Meghan quasi ohne Vorbereitung ins kalte Wasser geworfen habe. Es gebe für das Leben als Royal kein Regelbuch, keine Privatstunden und keine Vorbereitung. Dies wäre schon bei Diana hilfreich gewesen: "Ich glaube, schon in der Vergangenheit sorgte das dafür, dass Dinge schiefgingen. Nicht einmal Diana hat eine Einführung in das Leben in der Royal Family bekommen", stellte Paul klar.

Meghan hätte es in gewisser Hinsicht sogar noch schwerer als Diana: "Meghan heiratete in die traditionellste Familie des Landes ein, die Royal Family. Wie soll sie damit klarkommen? Prinzessin Diana (✝36) wuchs in einem Haus auf, das so groß war wie der Buckingham Palast, und sogar sie war verloren."

