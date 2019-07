Haben sie es etwa schon längst getan? Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) sorgen seit Monaten für eine regelrechte Gerüchte-Flut. Seit Ende vergangenen Jahres sind die Turteltauben nun schon verlobt und seitdem wird fleißig gemunkelt, wann die beiden denn nun endlich heiraten werden. Angeblich soll eine pompöse Zeremonie auf einem Schiff vor der italienischen Insel Capri geplant sein. Doch jetzt will ein Insider wissen: Heidi und Tom sollen sich schon vor vier Monaten das Jawort gegeben haben!

Wie Bunte erfahren haben will, soll sich das Paar angeblich an ihrem Jahrestag, dem 22. Februar, in der Hochzeitskapelle eines Gerichtsgebäudes in Beverly Hills getraut haben. Dass niemand davon Wind bekommen hat, soll einen einfachen Grund haben: Im US-Bundesstaat Kalifornien gibt es die Möglichkeit, heimlich zu heiraten. Nach dieser eher unromantischen und förmlichen Trauung in der Behörde soll die richtige Feier mit all ihren Freunden und der Familie in Italien aber trotzdem noch stattfinden.

Gehen die beiden wirklich schon als Mann und Frau durchs Leben? Zumindest gäbe es genügend Anzeichen dafür: So unterzeichnete das Topmodel bereits mit dem Nachnamen ihres Liebsten und betitelte ein Pärchen-Clip auf Instagram mit "Sonntagsmorgen bei den Kaulitz."

Actionpress/ SIPA PRESS Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala in Cannes, 2018

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in Paris

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz an ihrem 46. Geburtstag am 1. Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de